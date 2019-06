Bandwagon endret Piknik-planene

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – For oss har det vært en døråpner, for vi fikk Ida Jenshus som mentor og hun har hjulpet oss veldig mye. Det samme har Steinkjerfestivalens Hilde Hollås, med tanke på å pushe konsertene vi har gjort, og skaffet oss gode kontakter. Mitt beste råd til Piknik er å ta med seg det meste de kan fra Bandwagon og Ida, og si at det de har vunnet skal de ha, slår Esten Mortensen i Kings of the Valley fast.