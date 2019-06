Målrik avslutning på vårsesongen for Namsos

NAMDALSAVISA

4. div. menn avd. 1

NAMSOS - VANVIK

5-1 (2-1)

1-0 27. min.: Ruben Alte.

2-0 33. min.: Ruben Alte.

2-1 40. min.: Stian Solstad.

3-1 49. min.: Emanuel Vladic.

4-1 77. min.: Robin Andre Vikan Heida.

5-1 83. min.: Bjarne Falch Skaret.

Dommer: Simon Andreas Laugsand.

NAMSOS: NILs Ruben Alte åpnet målkontoen da han sendte heimelaget i ledelsen med to kjappe scoringer etter litt over halvspilt førsteomgang. Samtidig hindret NIL-keeper Scott Brecke en mulig redusering etter en herlig strafferedning. Reduseringen kom likevel fem minutter før ferdigspilt omgang, som ble avsluttet med kaptein Tord Joten Dagsloths andre gule kort og påfølgende utvisning.

Emanuel Vladic sørget imidlertid for ytterligere scoringsjubel for Namsos like etter hvilen da han satte ballen i mål til stillinga 3-1. Innbytter Robin Andre Vikan Heide headet inn 4-1 en knapp halvtime senere etter innlegg fra Ruben Alte. Bjarne Falch Skaret satte så spikeren i kista for Vanviks del med 5-1-scoring sju minutter før kampslutt.

Dermed kan Namsos sine 4.-divisjonsherrer ta sommerferie med god samvittighet, når de nå ligger én plass unna tabelltoppen etter halvspilt sesong.

- Førsteomgangen i dag var ikke bra, men vi viste i andreomgangen at vi kan å spille fotball. Vi gjorde det såpass bra selv med ti mann på banen, så vi er fornøyde med tre poeng mot Vanvik, sier trener Jonas Lian Hansen etter kampen.