– Gleden av å spille overskygger resultatene

NAMDALSAVISA

MOSJØEN: – Vi bryr oss ikke om at vi bare spiller mot gutter, sier Alvilde Moe og Irina Bjørnseth Larsen på Nærøy.

Nærøy hadde da nettopp spilt mot Namsos, en kamp som endte i Namsos sin favør. Men det betydde ikke noe for laget fra Ytre-Namdal som heller fokuserte på å kose seg på cup.

Kan spille sammen

Alvilde og Irina hadde ikke vært lagkamerater lenge før cupen, men hadde spilt mye sammen på skolen. De er to av fem jenter på laget som teller 12, og synes ikke kjønnsfordeling er noe problem.

– Det funker bra å spille sammen. Selv om noen av guttene skryter vel mye av seg selv iblant, smiler jentene lurt.

Sander (14) startet Kippermoen cup med hat-trick Hat trick var ikke nok til seier for Sander og Hållingen mot nabo i nord, Rørvik.

Ståle Øvereng har vært trener for laget i flere år, og han berømmer iveren og gløden i laget.

– Vi er et fargerikt lag med mange personligheter. Vi er ikke så mange i NIL (Nærøy), så for å etablere et lag er eneste muligheten å ha et mikslag. Samholdet er godt, innsatsviljen er stor og gleden av å spille overskygger at resultatet ikke alltid er så oppløftende, forklarer treneren.

– Foreldrenes innsats under kampene er også stor, så stor at jeg selv sliter med å høre min egen stemme under kampene, smiler Øvereng.

Hållingen ble priset

Ikke bare gjorde de namdalske lagene det godt resultatmessig på Kippermoen Cup.

Hållingen G14 kunne dra hjem som vinnere av Fair Play-prisen.

Dette er en pris som går til lag som viser veldig god oppførsel både på og utenfor banen. Derfor er det utvilsomt riktig å si at dette er den aller viktigste prisen. Ikke rart at jubelen sto i taket da gutta fra Hållingen ble utpekt som vinnere.

To seire og én pris Mens Gullvikmoen J13 og Namsos G14 kunne juble for turneringsseier, fikk IL Hållingen den gjeveste prisen under Kippermoen Cup.

Til finaler

Vel 50 namdalske lag deltok i årets Kippermoen Cup. Fire av disse lagene spilte seg fram til finale.

Men det skulle bare bli to lag som fikk løftet seierspokalen til slutt.

Med en målforskjell på solide 34–3 etter gruppespillet, så kom Gullvikmoen J13 inn til sluttspillet med selvtilliten på plass.

Den tok de også med seg gjennom sluttspillet, og spilte en finale som det luktet og ble gull av. 3–0 slo de motstander Halsøy i finalen.

Gull ble det også på Namsos G14.

Med tidvis glimrende spill, og en dramatisk semifinale mot bynabo Gullvikmoen, kunne blåtrøyene stille mot nordlandslaget Åga i finalen. Etter en målløs første omgang, satte Namsos inn to mål som sikret cupseieren.

– Dette fortjente spillerne uten tvil, og det hele kommer etter en enorm innsats, sier namsostrener Per Ivar Fornes.

Namsos G15 og Spillum J14 tok seg også til finale.

Namsos møtte Sandnessjøen, og etter en fartsfylt kamp satte Sandnessjøen inn seiersmålet i siste sekund.

Lettere ble det heller ikke for Spillum i finalen. En straffemiss under selve kampen, straffet seg igjen når de rødkledde måtte ut i straffesparkkonkurranse.

I straffesparkkonkurransen var Halsøy best, og stakk kjepper i hjulene for spillumjentenes drøm om seierspokalen.