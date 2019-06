Flere hundre sto fortsatt i kø da det ikke var plass til flere på Tora-konsert:

Hyllet Pride for et fullsatt klubblokale

Klubbscenen ble for liten for bluesbandet Tora – rundt 400 slapp ikke inn. – Det er et vanvittig godt oppmøte, jeg har ikke ord, sier Tora Dahle Aagård.