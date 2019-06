Bare én har flere enn Roar

NAMDALSAVISA

OSLO: I helga fullførte den spreke og joviale 72-åringen landets lengste og hardeste sykkelritt for 35. gang. Det førte til at Gulbrandsen gjorde et nytt byks på rittets adelskalender. Det er bare én i gamle Nord-Trøndelag fylke som har flere. Det er avdøde Bård Rødde som fikk med seg over 40 turer til hovedstaden før han måtte gi tapt for kreften for halvannet år siden.