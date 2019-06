Fire personer involvert da bil kjørte av veien og rullet rundt

NAMDALSAVISA

Snåsa/Namdalen: Natt til mandag rykket politiet ut til en utforkjøring på Ytre sørbygda i Snåsa. En relativt fersk sjåfør og tre jevnaldrende passasjerer befant seg i kjøretøyet da de havnet utenfor vegen og rullet rundt flere ganger.

- Bilen havnet i grøfta da sjåføren forsøkte å svinge unna for et rådyr. Bilen kjørte så ut på en åker hvor den rullet rundt flere ganger, og ble liggende cirka 30 meter fra veien, opplyser politiets operasjonsleder i Trøndelag, Svein Helgetun, mandag morgen.

Helgetun sier at ambulansepersonell på stedet kunne fortelle at det tilsynelatende skal ha gått bra med alle fire som befant seg i bilen.

- De ble kjørt til Levanger sykehus for en helsesjekk, men det skal ha gått bra med alle fire. Bilen fikk store skader, sier operasjonslederen.

Kjørte 126 km/t i 90-sone

Ved 23.00-tiden søndag kveld hadde politiet en fartskontroll på E6 i Grong.

Der stanset de en mann i 20-årene som blåste forbi politiets radar i hele 126 kilometer i timen i 90-sonen på stedet. Mannen fikk førerkortet beslaglagt, og sak blir opprettet.

Sol i kveld

Værmessig blir ukas første dag preget av gråfargede skyer, regn og litt vind i morgentimene og utover formiddagen. I 13.00-tiden vil været endre seg, og utover ettermiddagen vil det bli sol og temperaturer opp mot 14 varmegrader.

Slik lyder yrs tekstvarsel for dagen i dag:

«Vestlig bris. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger i nord, ellers opphold. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. Pent vær.»

Trafikkmeldinger

I disse dager foregår en del forskjellig vedlikeholdsarbeid på flere veger spredt ut over Namdalen. Her har du en oversikt over hvilke strekninger som er berørt nå:

På fylkesveg 7052, mellom Skage og Øyesvoll er det innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet vil vare fram til klokka 13.00 mandag 24.juni.

Kongsmoen - Foldabrua, på strekningen Namsos - Kollbotnet er det mandag manuell dirigering på grunn av dekkelegging.

Foldabrua på fylkesveg 17, på strekningen Namsos - Kollbotnet er det for tiden redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet vil vare fram til 22. juli.

På fylkesveg 770, på strekningen mellom Rørvikkrysset og Rørvik er det innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Feiret Duun med festaften

Hos NA i dag kan du lese at etter en helg med litteratur og teater fra øverste hylle, ble festkvelden i Fyret en verdig og minnerik avslutning på årets Duun-stemne.

Denne uka er det 50 år siden den tragiske flyulykken på Snåsa skjedde. En ulykke som krevde fire menneskeliv – to voksne og to barn. Her kan du lese om Klev, som bare var 14 år da han ble vitne til flyulykken.