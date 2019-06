Ros til namsospolitikere

NAMDALSAVISA

Når flertallet av fylkespolitikerne ikke ville utøve skjønn og innse at regelverket noen ganger kan slå helt feil ut, er det godt det finnes lokalpolitikere som har fornuften i behold.

Etter forslag fra Mona Fossland (SV) vil alle skoleelever som bor i Ramssvikskogen boligfelt i Vemundvik få gratis skoleskyss fra høsten av. Det har kommunestyret i Namsos vedtatt.

Fem av 13 elever i boligfeltet i Ramsvikskogen har ikke hatt rett på å få dekket skolebuss fordi de ligger noen meter over firekilometersgrensa Får gratis buss: – Vi er utrolig letta og glad Fra og med kommende skoleår får samtlige av elevene, som bor i Ramsvikskogen, dekt skolebussen av kommunen.

Ingen endring av skoleskyssordninga Det blir ingen endring av skoleskyssordninga. Elever som bor noen meter for nærme skolen til å få gratis skoleskyss, vil ikke nå fram med sine krav.

Bakgrunn for saken var at fem av 13 skoleelever i boligfeltet ikke fikk gratis skoleskyss selv om alle tok bussen fra samme busstopp. Fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) var klar sin tale da han sa at regelverket ikke kunne mykes opp selv om det bare var snakk om noen få meter. Han fastslo at grensa på fire kilometer var endelig. Likt skulle være likt for alle.

Det samme mente byråkratene som sto bak oppmålinga av avstander fra heimene til elevene og fram til skoleporten. De forholdt seg til regelverket, som politikerne hadde fastslått.

Regler er til å følges, men av og til skader det ikke å kunne utøve en form for fornuft, spesielt når regelverket rammer barn. Tidligere namsosordfører Kåre Aalberg (SV) bor i dette boligfeltet og sammen med sin kone Liv, skrev de blant annet dette i et debattinnlegg i NA: «Rigiditet og paragrafrytteri fører til denne ordninga som blir svært urimelig. Urimelig da noen får fri skoleskyss mens barn i nabohus må betale for denne skoleskyssen.»

Namsospolitikerne tar nå regninga på rundt 30.000 kroner og sørger for at det skal bli en rettferdig ordning. Det fortjener de ros for.