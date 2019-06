Sykehusdrift og økonomi

NAMDALSAVISA

Sykehusene og helsepersonell spiller en svært viktig rolle i folks liv. Det igjen fører til at media er tett på driften av sykehusene. Ofte handler omtalene om økonomi. Budsjettavvik i 1-prosentklassen blir tidvis framstilt som krise.

Som styreleder må jeg og mine kolleger ta del av ansvaret for at det blir slik.

Det meste går bra

I styrerommet er vi sammen med sykehusledelsen tidvis ikke flinke nok til å fokusere på alt som fungerer godt og går bra. Det meste går nemlig bra. Samtidig kan vi ikke stikke under en stol at små budsjettavvik kan gi store negative ringvirkninger.

I det siste møte uttrykte styret bekymring for Helse Nord-Trøndelag sin økonomiske utvikling. Etter fem måneders drift har sykehusene i Levanger og Namsos et driftsmessig underskudd på 13,7 millioner kroner. Fortsetter utvikling vil vi gjøre opp regnskap for 2019 med et betydelig underskudd. Skulle det bli 50 millioner i minus, utgjør det mellom 1 og 2 prosent av totalbudsjettet.

I det private næringsliv vil ikke et slikt avvik bli beskrevet som en krise. Mer heller som en moderat svikt, og en håndterbar utfordring.

I sykehusene er ikke virkeligheten slik. 50 millioner kroner i minus innebærer i verste fall at sykehusene ikke har midler til å erstatte helt nødvendig medisinskteknisk utstyr, eller oppgradere sin bygningsmasse i takt med utviklingen av pasientenes helsetjeneste.

For styret og våre eiere er det viktig at det gis forsvarlig og god helsehjelp. I tillegg må aktiviteten holdes innenfor totalrammene Storting og departement bevilger oss. Dette er den krevende virkeligheten. Men slik er de demokratisk spillereglene.

«Verst-tenkelig-scenariet»

Som styreleder uttrykte jeg i siste møte et «verst-tenkelig-scenariet» der vi i forbindelse med utarbeidelse av 2020-budsjettet kan komme til å ha en utfordring på 120 millioner kroner.

For våre ansatte, og dere som innbyggere, oppfattes dette som bekymringsfullt. Trolig noe som ligner på en krise. Det har jeg full forståelse for.

Mitt utsagn bygger på antatte framskrivinger der bevilgende myndigheter vil forvente effektivisering av driften tilsvarende 60 til 70 millioner kroner kommende år. I tillegg vil det eventuelle underskuddet utgjøre en krevende utfordring. Derfor er jeg og styret bekymret. Vi plikter å si ifra.

Makter ikke våre dyktige ledere å redusere pengebruken til overtid, vikarer, nyansettelser og andre kostnader – vil vi streve med å utvikle pasienttilbudet, vedlikeholde utstyr og bygninger. Uten bærekraftig økonomi makter vi ikke å utvikle sykehusene til beste for pasientene.

Selv om det er et krevende budskap, er statlig sykehusdrift helt avhengig av at vi ikke bruker mer penger enn det vi har fått bevilget.

Samtidig er det nødvendig å understreke at vi i styret ser og observerer at det legges ned betydelig og godt arbeid i begge sykehus og våre mange enheter. Hver dag, 24/7 året rundt, ytes det svært god og viktig helsetjeneste til våre pasienter!

Komplekst og krevende

Mesteparten handler om øyeblikkelig hjelp og nødvendig behandling. Styret er fullt og helt innforstått med at det meste fungerer meget bra, og vi er trolig for lite flinke til å understreke dette i våre møter. Samtidig er det vår oppgave å bedrive etterkontroll av pasientsikkerhet, ressursbruk og effektiv organisering til beste for brukerne og deres pårørende.

Jeg har hatt gleden av å være styreleder for Helse Nord-Trøndelag i snart to år. Jeg forstår stadig mer om hvor komplekst og krevende sykehusdrift i praksis er. Ikke bare er vi en stor organisasjon, men vi er også en organisasjon som spiller en helt sentral og viktig rolle i folks liv. Spesielt når noe er livstruende galt.

Det å fokusere på sunn økonomisk drift blir i manges øyne helt uvesentlig når det handler om sykehus. Det er det lett å forstå. Ledere i sykehus, og vi som styre, må samtidig ha forståelse for at budsjettmessig kontroll er helt avgjørende. Makter vi ikke å utføre oppdraget innenfor bevilgede rammer, vil sykehustilbudet på sikt svekkes. Det ønsker ingen.

Folk lever lenger

Framskrivinger fram mot 2035 viser at behovet for sykehustjenester vil endre seg. Befolkningen lever lenger, andelen eldre vil øke, og sykdomsbildet vil endre seg. For å ruste oss for framtida må vi ha muskler til å forbedre oss, investere i ansatte, fornye nødvendig utstyr og bygge moderne sykehus.

For å få til det trenger vi minst balanse i regnskapet. Så enkelt, men også på samme tid svært vanskelig.

Som styreleder ønsker jeg å understreke at det på ingen måte er krise i våre sykehus. Vi i styret har stor respekt for den fantastiske innsatsen våre omlag 3.000 ansatte legger ned hver eneste dag, kveld og natt. Men av hensyn til pasientene, ansatte og framtida, er det styrets plikt å bidra til at Helse Nord-Trøndelag driftes på en måte som gjør det mulig å videreutvikle et allerede velfungerende og godt sykehustilbud.