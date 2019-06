Overhalla vil ha brukerne med på ei digital framtid – spør om råd

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – I tillegg har vi behov for å vite hva som skal til for å heve deres digitale kompetanse. Det er vår oppgave å hjelpe dem videre, sier Beate Galguften Aunet som er ansatt som prosjektleder for digitaliseringsprosjektet som skal gå over tre år. I 2019 har de fått bevilget en million kroner til prosjektet, og håper på finansiell støtte også de to påfølgende årene.