Verdens største bålkaffekjele tatt i bruk – målet er notering i Guinness rekordbok

Revyfestivalen satte verdensrekord i galskap og gjestfrihet

I et par måneder har fire-fem karer holdt på med et hemmelig prosjekt i Mevassvika på Høylandet. Tirsdag kveld ble det presentert for hele verden.