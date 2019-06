Fikk nødhjelp av NM-medaljør

NAMDALSAVISA

LEVANGER: For da namdalingene fikk et frafall sent tirsdag kveld, måtte laglederne legge seg ekstra i selen for å finne en som kunne steppe inn og ta den 10,7 km lange etappen mellom Malvik og Hommelvik. Svaret fant man i treneren til Trym Malmo - Eirik Lorentsen.

– Heldigvis tok han oppgaven, og han løp fort, sier lagleder Erlend Malmo.

Mr. Lorentsen har tidligere løpt stafett for Namdal LK i loppet, og kan se tilbake på sølv fra stafett-NM i langrenn for Henning i 2017.

Han endte på 24. plass på sin etappe, men han var ikke alene om å løpe fort for Grong/Overhalla. Laget hadde en meget god første dag av loppet, og endte helt oppe på 36. plass - rett bak Namdal LK 3.

– Det har vært artig dette, selv om jeg ikke sprang kjempefort. Beina er ikke superspreke, sa Hallvard Granli etter å ha løpt stafetten i mål for laget første dag.

Gronggutten setter pris på samarbeidet med naboklubben.

- Vi må jo samarbeide, ellers hadde vi ikke hatt lag, sier Granli.