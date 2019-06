I dag avgjøres framtida til Nord universitet

NAMDALSAVISA

VÆRNES: Klokka 09.00 startet styremøtet i Nord universitet på Værnes der den viktigste saken blir behandlingen av framtidig studiestruktur ved universitetet.

Før helga la konstituert rektor Hanne Solheim Hansen fram sin nye innstilling der en av de største endringene omfatter studiested Namsos. Rektoren har snudd fra nedleggelse til å opprettholde tilbudet i Namsos med visse modifikasjoner, noe som naturlig nok ble meget godt mottatt i Namdalen.

Nå er det opp til styret om de vil følge rektorens anbefaling.

Debatten om studiestruktur skal etter planen starte ved 12.15-tida.

I tillegg skal styret ta stilling til ansettelse av permanent rektor. Dette vil skje bak lukkede dører.

Dette skal styret ta stilling til på styremøtet:

NAMSOS

Status i dag: Campus

Fag: Sykepleie, vernepleie,

paramedisin og farmasi.

Årsverk: 64.

Andel førstekompetanse:

56,5 prosent.

Publikasjonspoeng per

vitenskapelig ansatt: 0,2.

Studenter: 618.

Rektors opprinnelige forslag:

Namsos svekkes. Namsos legges ned som campus og får såkalt distribuert, det vil si nettstøttet og samlingsbasert utdanning. Sykepleie og vernepleie flyttes til Levanger, paramedisin til Bodø og farmasi skal utredes nærmere.

Rektors nye forslag:

Sykepleie og vernepleie flyttes ikke. Utredning av farmasi avblåses og farmasi blir i Namsos. Forslaget om å flytte paramedisin fra Namsos til Bodø stilles i bero inntil videre.

STEINKJER:

Status i dag: Campus

Fag: Husdyrfag, økonomifag,

multimediefag, sosiologi og

geografi

Årsverk: 110.

Andel førstekompetanse:

57,4 prosent.

Publikasjonspoeng per

vitenskapelig ansatt: 0,4.

Studenter: 910.

Rektors opprinnelige forslag:

Steinkjer svekkes. Husdyr- fagene beholdes. Multimediefagene (spill/opplevelse, 3d art, animasjon, vfx, film/tv-produksjon) og de samfunnsvitenskapelige fagene sosiologi og geografi flyttes til Levanger. Lokalisering av økonomi utredes nærmere.

Rektors nye forslag:

Husdyrfagene beholdes. Multimediefagene flyttes til Levanger. Økonomifagene i Steinkjer skal videreføres og styrkes. Rektor skal nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og HHN (Handelshøgskolen Nord universitet) i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst.

VERDAL:

Status i dag: Studiested som er lokalisert i Verdal men som faglig sorterer under Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag i Levanger.

Fag: Teater og skuespillerfag.

Rektors opprinnelige forslag:

Flyttes til Levanger

Rektors nye forslag:

Flyttes til Levanger.

Studiestedet avvikles.

LEVANGER:

Status i dag: Campus

Fag: Sykepleierutdanning,

lærerutdanning, barnehage-

lærerutdanning, kunst og

kulturfag, samfunnsviten-

skapelige fag.

Årsverk: 268.

Andel førstekompetanse:

49,4 prosent.

Publikasjonspoeng per

vitenskapelig ansatt: 0,4.

Studenter: 2467.

Rektors opprinnelige forslag:

Levanger styrkes. Forblir campus sammen med Bodø. Får all sykepleierutdanning og vernepleierutdanning som i dag er lokalisert i Namsos og samfunnsvitenskapelige fag som i dag er fordelt mellom Steinkjer og Levanger. Får mulitimediefagene som i dag er lokalisert i Steinkjer.

Rektors nye forslag:

Får ikke sykepleierutdanning og vernepleierutdanning fra Namsos. Får alle de samfunnsvitenskapelige fagene og multimediefagene fra Steinkjer og teaterutdanninga fra Verdal.

STJØRDAL:

Status i dag: Studiested

Fag: Økonomifag og

trafikklærerutdanning.

Årsverk: 51.

Andel førstekompetanse:

36,4 prosent.

Publikasjonspoeng per

vitenskapelig ansatt: 0,1.

Studenter: 650.

Rektors opprinnelige forslag:

Fortsetter som i dag som studiested med trafikklærer- utdanning. Lokalisering av økonomifag skal utredes.

Rektors nye forslag:

Utvikle trafikklærerutdanninga, videreføre MBA-tilbudet (samlingsbasert master i økonomi og ledelse) og utvikle Stjørdal som et senter for etter og videreutdanning.

Rektor foreslår at studiestedene Nesna og Sandnessjøen legges ned.