Styret behandler nå strukturdebatten – rektors forslag får støtte

NAMDALSAVISA

VÆRNES: Klokka 09.00 startet styremøtet i Nord universitet på Værnes der den viktigste saken blir behandlinga av framtidig studiestruktur ved universitetet.

Før helga la konstituert rektor Hanne Solheim Hansen fram sin nye innstilling der en av de største endringene omfatter studiested Namsos. Rektoren har snudd fra nedleggelse til å opprettholde tilbudet i Namsos med visse modifikasjoner, noe som naturlig nok ble meget godt mottatt i Namdalen.

Nå er det opp til styret om de vil følge rektorens anbefaling.

Etter at halvparten av styremedlemmene har uttalt seg, får rektor støtte i sitt nye forslag.

– Viktigste saken som Nord har behandlet

Styreleder Vigdis Moe Skarstein startet debatten.

– Dette er den viktigste saken som Nord har behandlet til nå, og den tyngste saken. Det er kanskje den mest krevende saken noen har behandlet i noen universitet i Norge før. Det er et stort ansvar, sa Moe Skarstein før nytilsatt rektor Hanne Solheim Hansen presenterte innstillinga.

– Vi lager en omstrukturering for vekst, og for å legge til rette for robuste forskningsmiljøer. I dag har vi for liten forskning, og dagens drift er ikke økonomisk bærekraftig. Det har vært et veldig stort engasjement rundt høringsuttalelsene. Vi har lest gjennom alle, og uttalelsene har gitt oss ny informasjon, sa Solheim Hansen.

Runde rundt bordet

Deretter fikk alle styremedlemmene mulighet til å si noe om innstillinga og sine tanker rundt strukturdebatten.

– Det er rett at rektor har tatt til seg ny informasjon i den innstillinga som nå legges fram. Færre endringer enn det rapporten hadde i første omgang, sa nestleder Bjørg Tørresdal.

Espen Leirseth:

– Det politiske trykket har vært massivt. Både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Reidar Bye:

– Rektor Hanne Solheim Hansen har vært dyktig, klok og har stått stødig i stormen. Om noen ikke visste det var et universitet mellom NTNU og Tromsø fra før, vet alle det nå.

Mathias Lauritzen foreslo å opprettholde rektors første forslag.

– Jeg tror ikke vi klarer å hente ut de store gevinstene med det nye forslaget, og kommer til å stemme mot rektors innstilling.