– Fantastisk, sier samleren

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Opplysningsvesenets fond (OVF) eier prestegården på Kolvereid og har i utgangspunktet ønsket å beholde den som bolig for prester. Etter at kunstneren Aarsand Brevik i Bindal foreslo å gi sin gedigne kunstsamling til Nærøy kommune, har kommunen jobbet opp mot OVF for å finne en løsning.