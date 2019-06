Alvorlig trafikkulykke på Levanger

NAMDALSAVISA

LEVANGER/NAMDAL:Et lite stykke sør i fylket, i Levanger, var det ei trafikkulykke på E6 ved Åsen i Levanger rundt klokka tolv onsdag kveld. En motorsyklist hadde kjørt av vegen, og ble kjørt til sykehuset i Trondheim av luftambulanse.

- Motorsyklisten, en mann i 50-årene som bor i Levanger, var trolig på veg nordover når han har kommet over i feil kjørefil og kjørt utenfor vegen, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt som legger til at de ikke har vitner til selve utforkjøringa.

Høyem opplyser at motorsyklisten var ved bevissthet og pustet da politi og ambulanse ankom ulykkesstedet.

- Han var bevist da han ble send fraktet med luftambulansen til sykehuset. Førerens tilstand blir beregnet som alvorlig personskade, sier Høyem.

Natta i Namdalen har vært av det rolige slaget.

Sol og overskyet

I dag vil det bli både sol og overskyet flere steder i Namdalen. Yr.no melder at det blir rundt tolv varmegrader, noe sol og litt skyer. I tillegg kan det bli noe vind på utsatte steder og vev kysten.

Slik lyder dagens værmelding fra yr:

«Nordvest opptil liten kuling på kysten, utover dagen dreining til vestlig periodevis frisk bris. For det meste skyet. Perioder med regnbyger nord for Trondheimsfjorden.»

Namsos består som studiested

I går ble det klart at Namsos fortsatt er en universitetsby. - For Namdalen er styrets beslutning helt avgjørende, mente ordfører Arnhild Holstad da vedtaket ble klubbet.

Du kan også lese at et innholdsrikt år i Danmark toppet seg med seier på dansk mesterskap for Thomas (20) fra Spillum.

