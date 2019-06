Bayer irriterer seg over media

NAMDALSAVISA

Jeg har ikke den fulle oversikten, men nå søndag må VG ha satt en liten rekord med hensyn til tips. Jeg kunne telle hele 17 tips på en nettutgave, og de kom tett som hagl. Her kommer de slik at du ikke går glipp av noe viktig.

1: 15 knep for å få folk til å like deg.

2: Styr unna sommerens bakteriebomber.

3: Egelands beste bilferietips.

4: 7 råd. Slik blir du god på langløp.

5: Slik blir du påvirket av andre uten at du selv vet det.

6: Triksene for å gå opp i lønn.

7: Den danske it-jentas beste stiltips.

8: Når skal du satse på forholdet?

9: Ekspert: Dette gjør flest foreldre feil.

10: Møtt veggen? Slik kommer du i gang igjen.

11: 7 energityver- slik unngår du dem.

12: Slik unngår du at eksen arver deg.

13: Nå er dette trendy.

14: Kortreist byferie.

15: Japanske kniver. Slik finner du den riktige.

16: Dette må du unngå, og slik blir du kvitt hudsykdommen.

17: Hit bør du reise i juli.

Når det gjelder det siste rådet, bør vel svaret være å dra til et sted uten internett. Ellers vil jeg bare si at dette blir det bare mer og mer av i avisene på nettet, og med sommer og agurktid er min spådom at vi kommer til å drukne i mer eller mindre gode råd. Jeg venter bare på at en lur sjel vil lage en app der alle rådene blir samlet, for det er umulig å huske mer enn ett.

Mitt råd til VG (og andre aviser) er at de slutter med dette tullet før vi slutter å lese avisene på nettet.