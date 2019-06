Hyppigere avganger på Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen:

"Vi har store forventninger til SJ"

Etter at Arbeiderpartiet i fylkestinget sørget for å svekke bussrutetilbudet i distriktene kan vi nå glede oss over at togtilbudet i regionen kan bli bedre etter at regjeringen har konkurranseutsatt driften av togene i regionen.