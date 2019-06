Vil gi små og store idrettsglede

NAMDALSAVISA

SANDVIKA: På bildet er Namdalens langløpsess på veg opp den tyngste av torsdagens etapper under St. Olavsloppet til bestetid på etappen, og samtidig bidro hun til at Namdal LK halverte forspranget til ledende Byåsen jenter i dameklassen - fra 1,38 minutter etter onsdagens dagsetappe til 50 sekunder etter at løpet var over torsdag.