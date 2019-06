Eksotisk på frivilligsentralen

NAMDALSAVISA

SKAGE: Det lå en eksotisk duft over frivilligsentralen på Skage torsdag da flyktninger fra Eritrea og Syria inntok lokalene for å lage mat fra sine heimland.

Og tiltaket ble godt mottatt av dem som fikk smake litt annet enn den tradisjonsrike kosten sentralen serverer til vanlig.

Både skotthyllgjengen, bygningsarbeidere og andre som fant veien fikk en god og eksotisk matopplevelse i hverdagen. Tiltaket ble såpass vellykket, at sentralen vurderer å gjenta tiltaket til høsten.

Kokkene var litt forsiktig med krydderet for å tilpasse maten til norske ganer, og de var tydelig glad for at det de laget falt i smak.

Både flyktningene og skagebyggen så ut til å kose seg. Dette er en fin arena for å nærme seg hverandre på en positiv måte.