Politiet rykket ut til krangel

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: En krangel mellom to personer i Kolvereid sentrum gjorde at en politipatrulje rykket ut for å ordne opp.

Tildragelsen skjedde ved 14.30-tida fredag og politiet ble varslet av en innringer som hadde lagt merke til den heftige krangelen.

– Patruljen kom til stedet etter kort tid, men fant ikke situasjonen så alvorlig at de fant grunn til å foreta seg noe, unntatt om å be de involverte om å dempe seg, forteller operasjonsleder Svein Helgetun ved Politiet i Trøndelag.

Det ble ikke utøvd noen form for vold mellom de to.