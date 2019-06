Lotta (9) stjal showet

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Dette var skikkelig gøy, sier Lotta Aune etter å ha mottatt applaus for opptreden sin under Tangsrpælldagan.

Har øvd i ei uke

Hun ser lykkelig og stolt ut. 9-åringen forteller at hun fikk beskjeden om at hun skulle danse i Flatangerhallen samme dag. Nå er hun glad for at hun valgte å gjennomføre det.

– Pappa ga meg beskjed om at han hadde meldt meg på tidligere i dag. Først var jeg skikkelig gira, men da jeg kom hit ble jeg nervøs, forteller hun.

Nervene ble raskt glemt da musikken startet. Hun har gått på dans i to år, men danset så lenge hun kan huske. Dette kan hun.

– Jeg har holdt på å laga en dans i hele denne uka, og jeg bruker også å improvisere når jeg danser, sier hun.

I ettertid fikk hun penger fra Tangspræll-general Egil Steffensen, som takk for at hun ønsket å delta.

– For pengene skal jeg kjøpe meg noe godt, og så skal jeg spare de til vi reiser på ferietur i sommer.

Godteriboden populær

Suksess ble det også for Tangsprælldagan, til tross for at de måtte flytte til Flatangerhallen på grunn av ruskete vær.

– Selvfølgelig er det ikke her vi helst skulle ha vært, men vi er utrolig glad for at vi fikk låne hallen, sier Steffensen.

Omtrent 1.900 personer trosset regnet og tok turen innom hallen for å se i boder og kjøpe seg noe godt.

– Vi er utrolig godt fornøyd med at det kom så mange i dag, men vi håper jo selvfølgelig på godvær neste år, legger Tangspræll-generalen til.

Mest populær var nok godteriboden til Sergio Miranda. Opp til flere ganger var det så høyt trykk og etterspørsel rundt sukkerspinn- og heliumsmaskina, at strømmen i boden gikk opp til flere ganger. En god dag for Miranda.

– På en dag som dette, tror jeg at vi selger for omtrent 8.000 kroner. Det er fjerde året jeg er her på Tangsprælldagan, og det er utrolig morsomt å få være med, forteller han.

– Like artig som sist

Og borte ved sukkerspinn-maskinen står søsknene Emil Johannes og Lilly Marcussen. De bor i Levanger, men er på bestemor-besøk i helga. Perfekt timing mener de.

– Vi har fått is hver dag hos bestemor, og i dag får vi sukkerspinn, forteller Emil Johannes.

Søstera har vært her to ganger tidligere, og er glad for at det ble holdt innendørs i år.

– Det er mye bedre å være inne, for det er ikke så kaldt i hallen.

Søsknene har akkurat mottatt sukkerspinnet, og fingrene har begynt å bli klissete. De forteller at Tangspræll har stått til forventningene atter en gang.

– Vi har hatt det like morsomt i år som de forrige gangene vi har vært her. Morsomst har vært hoppeslottet og godteriboden, sier de.