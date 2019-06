Namdalsk jubel da løpeklubben forsvarte fjorårets seier

NAMDALSAVISA

ØSTERSUND: - Dette er jævla artig. Jeg har vært med og vunnet stafetten tre år før, men da som en del av et mikslag. Det føles minst like godt, om ikke bedre, å være med og ta seieren med et klubblag og den fine gjengen som er her i Namdal løpeklubb, forteller ankermann Alexander Kirkeberg etter målgangen i Østersund lørdag.