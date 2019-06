«Ronja Explorer» er en ekstra bred og grunn brønnbåt

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Sølvtrans-båten på 70x18 meter er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt ferskvannsbehandling for avlusing. Videre er hun rigget for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg – og utstyrt med filter og UV-system for vannrensing for fisketransport og avlusing. Det innebærer rensing av alt utslipp til sjø.