Bil med to personer kjørte av vegen

NAMDALSAVISA

God morgen! Natta har gått rolig for seg i Namdalen, men på morgenkvisten rykket politiet ut til ei utforkjøring på E6 i Snåsa. Meldinga om ulykka kom klokka 06.13 søndag morgen.

- Et ensomt kjøretøy har kjørt av veien. To personer befant seg i bilen da den kjørte utfor, skriver politiet som opplyser om at utforkjøringen skjedde sør for området Hammeren i Snåsa.

De to personene som befant seg i bilen fremsto som uskadd.

Kontrollerte 20 båter og 65 personer

Politiet i Namdalen skrev lørdag at de har et samarbeid med kystvakta om sjøsikkerheten tilknyttet helgas festivaler i Namdalen. Der ble det klart at politiet ville kontrollerer promille, bruk av flyteutstyr og båtførerprøven

Lørdag kveld kunne politiet opplyse at de hadde vært ute og kontrollert 20 båter og 65 personer i Namdalen. Det ble ingen reaksjoner på kontrollene.

- Det er vi kjempefornøyd med, skriver politiet på Facebook.

Avslutter søket

Lørdag ble det klart at politiet avslutter leteaksjonen etter den 76-år gamle kvinnen som har vært savnet i Stod i en uke. Søket er avsluttet uten resultat.

Det var tirsdag morgen at politiet satte inn store letemannskap for å finne den savnede kvinnen.

Store styrker søker etter savnet kvinne i Steinkjer Politiet har gått ut med navn og bilde av savnet kvinne.

Regn

Skal du utendørs i dag, vil regnklær være et godt valg. Regnværet som har preget de foregående dagene skal ifølge yr.no fortsette, og trolig vil det regne store deler av onsdagen også.

I tillegg til regnværet vil det bli noe vind på utsatte stedet og ute ved kysten. Temperaturen vil holde seg rundt 12 varmegrader.

Slik har yr spådd dagens vær:

«Opp i frisk bris av skiftende retning, i ettermiddag økende til sørvest til dels sterk kuling på kysten, først i Møre og Romsdal. For det meste skyet. Regn og regnbyger. Utrygt for torden, vesentlig i ettermiddag.»

Tredje garasjebrannen

Denne morgenene skriver VG at 18 garasjer på Alna sto i full fyr søndag. Dette er tredje garasjebrannen i Oslo i helgen.

Adressa melder at det har vært ei urolig natt i Trondheim. I løpet av natta har ni personer havnet i arresten i Trondheim.

Har funnet en ny mening med livet

Hos NA i dag, kan du lese historien om Helga Horseng, som har kommet seg bort fra et liv i rus på gata i Oslo. Og heime i Rørvik har hun funnet en ny mening med livet.

Helga har kommet til hektene i Rørvik etter et liv med rus på gata i Oslo Helga Horseng har kommet seg bort fra et liv i rus på gata i Oslo. Og heime i Rørvik har hun funnet en ny mening med livet.

Du kan også lese at Alexander Kirkeberg hadde hele laget i ryggen da han fikk æren av å løpe Namdal LKs førstelag inn til seier i St. Olavsloppet lørdag.

Namdalsk jubel da løpeklubben forsvarte fjorårets seier Alexander Kirkeberg hadde hele laget i ryggen da han fikk æren av å løpe Namdal LKs førstelag inn til seier i St. Olavsloppet lørdag. For Namdal-damene, ble seiersrekka brutt da Byåsen løp inn til seier i dameklassen.

Her ser du bildene fra siste dag av stafettfesten: