NÆRØY: Klokka 12.29 søndag melder politiet at de har igangsatt en redningsaksjon for å redde en mann som ligger i sjøen ved et oppdrettsanlegg i Nærøy.

Men annen informasjon tilsier at det er i Vikna aksjonen pågår.

Aksjonen koordineres av Hovedredningssentralen i Sør-Norge, skriver politiet. Trønder-Avisa melder at Norsk luftambulanse har ifølge Flightradar rykket ut til stedet og befinner seg i området.

Redningsskøyta Harald V bistår også i aksjonen.

