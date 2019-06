Mann sendt til sykehus til sjekk etter å ha falt i sjøen ved oppdrettsanlegg

NAMDALSAVISA

VIKNA: Mannen er sendt med luftambulanse for sjekk etter å ha falt i vannet ved et oppdrettsanlegg i Vikna.

– Mannen ble tatt opp med Sea King og fraktet til sykehuset for en sjekk. Han har ingen skader, men er nedkjølt etter å ha ligget i vannet i 20 minutter, sier Tor Audun Sætran i redningsskøyta Harald V til NA.

Klokka 12.29 søndag meldte politiet at de hadde igangsatt en redningsaksjon for å redde en mann som lå i sjøen ved et oppdrettsanlegg. Det er ennå ikke bekreftet om mannen arbeider på båten. Men han ble hjulpet opp fra vannet av ansatte ved båten.

– Da vi kom til stedet hadde han allerede blitt hjulpet opp av havet, så vi assisterte til med å få med videre med Sea King-en, forteller Sætran.

Aksjonen koordineres av Hovedredningssentralen i Sør-Norge. De sendte redningsskøyte, redningshelikopter og luftambulanse til stedet.

– Det eneste vi kan fortelle nå er at vi har tatt opp en mann fra sjøen, som er i live. Han er fløyet til sykehuset, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Edvard Middelthon til NA.

