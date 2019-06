Rørvik innledet sommerferien med hat-trick

NAMDALSAVISA

4. divisjon menn avd. 1

NARDO 2 - RØRVIK

2-5 (1-0)

Dommer: Jonas Sjømæling, Stjørdals-Blink Fotball.

TRONDHEIM: Etter en ssjansefattig første halvdel av førsteomgangen, er det heimelaget som setter kampens første scoring. Den får de etter at Rørvik pådrar seg straffe. Like før hvilen må imidlertid en Nardo-spiller forlate kampen idet han får det røde kortet.

- Vi spiller en veldig bra førsteomgang. De scorer på den eneste sjansen de får, sier spillende trener Andreas Skeie.

Med én spiller mindre på banen, får tabelljumboen fra Trondheim det tøft mot Rørvik-spillerne. Like etter at pausen er over, skaper de mer trøbbel for seg selv når en Nardo-spiller setter ballen i eget mål etter et kraftinnlegg fra RIL-spiller Nikolai Eidshaug Haugerøy.

Like etterpå får Nardo 2 dagens andre røde kort mot seg. Dermed har de kun ni mann til å stå imot de rødkledde namdalingene.

Etter et kvarter ut i andre omgang er det gjestene sin tur til å ta straffeskuddet. Her har Kenneth Indergård stålkontroll og sender Rørvik opp i ledelsen.

Tabbekvota er fortsatt ikke fylt opp for Nardo 2, som bare et par minutter senere nok en gang plasserer ballen i feil mål. Dermed står det 3-1 til rørvikingene.

- Jeg vil spesielt trekke fram Ola Anthonsen i dag. Han herjet med de tre tre andredivisjonsspillere fra Nardo som han delte midtbanen med, skryter Skeie.

Kenneth Indergård spiller også en god kamp søndag, for like etter 3-1-målet er spissen nok en gang på ballen og smeller inn 4-2 til Rørvik før minuttet er gått. Samme mann scorer nok en gang på straffe en stund senere, og dermed er hat-tricket komplett.

Nardo 2 klarer å redusere til 2-5 rett før kampen er over, men det har ingenting å si, for Rørvik får sin seier når vårsesongen nå er ferdigspilt. Gutta fra Rørvik kan dermed ta sommerferie med 21 poeng på tabellen og en foreløpig tredjeplass bak NTNUI og naborivalene Namsos.

- Det føles bra å ta ferie nå. Vi er på skuddhold med hensyn til Namsos, så får vi glemme NTNU inntil videre, avslutter Andreas Skeie.