NAMDALSAVISA

Regjeringens kroniske underfinansiering av sykehusene, kombinert med manglende budsjettdisiplin i Møre og Romsdal og ikke minst den mektige nestlederen i Frp og Folkehelseminister Sylvi Listhaug sitt angrep på sykehusene i Trøndelag, gjør situasjonen dramatisk. Vi begynner å merke at regjeringen er tømt for trøndere.



8. Januar kunne vi lese over hele førstesiden i Sunnmørsposten at Listhaug vil ta penger fra sykehusene i Trøndelag for å dekke over regjeringens manglende sykehusfinansiering, som også rammer Møre og Romsdal.

Den ene dagen står Frps nestleder Sylvi Listhaug på Stortingets talerstol og skryter av regjeringens helsebudsjett, den neste dagen reiser hun til Møre og Romsdal og klager på for dårlig økonomi i sykehusene og angriper samtidig Trøndelag (Sunnmørsposten 8. januar).

Så Høyre har helt rett; det er all grunn til å frykte for sykehusene i Levanger og Namsos, men skytset må rettes mot rette instans og det er deres egen regjering, men det tør de ikke.

Det er viktigere enn noen gang å ha et rødgrønt Trøndelag som tør stå opp mot regjeringen og Listhaug. Vi må ikke risikere å bli et lydrike som ikke tør å henge bjella på rette katten.

En gjennomgang av sykehusøkonomien i Midt-Norge vil også vise at de ansatte på de trønderske sykehusene har spart penger for flere hundre millioner til nytt sykehus i Møre og Romsdal. Å stadig få nye innsparingskrav sliter på de ansatte i sykehusene. Regjeringens budsjett for 2019 innebærer i realiteten nullvekst. Samtidig må de ansatte ved sykehusene i Trøndelag spare penger for å finansiere nytt sykehus i Molde. Hittil har sykehusene i Trøndelag bidratt med 820 millioner kroner av den egenkapitalen på ca 1,3 mrd kroner Helse Midt-Norge skal putte inn i nytt sykehus i Molde.

Det finnes en grense for hvor motiverende dette oppleves blant de ansatte når Helse Møre og Romsdal de siste årene har vist liten vilje og evne til å holde budsjettene på samme måte som sykehusene i Trøndelag. Å sende regningen for regjeringens kroniske underfinansiering av sykehusene i Norge, samt flere års underskudd ved sykehusene i Møre og Romsdal til sykehusene i Trøndelag, går ikke.