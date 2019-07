Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – Det har vært ei rolig natt. Vi har intet å melde, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Håvard Høyem.

Overskyet

Sommerværet lar vente på seg. I dag blir det overskyet og kjølig i hele Namdalen. Noen steder vil også få noe regn, melder yr.no.

Her er tekstvarselet for Trøndelag: Natt til mandag sørvest til dels liten kuling på kysten, fra om morgenen nord og nordvest bris, i kveld frisk bris i Møre og Romsdal. Skyet. Regn og regnbyger. Lokal tåke. Utover ettermiddagen minkende nedbør og lettere vær.

Rødt farenivå på Veslemannen

I Rauma har folk rundt Veslemannen, et liten men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen i Romsdal, blitt evakuert. Farenivået er oppjustert til rødt, melder tv2, som på sine nettsider har en direktesending av Veslemannen.

Har beholdt treningsgleden

I NA kan du i dag blant annet lese om Herbjørn, som for litt over et år siden havnet i rullestol, og som i helga gjennomførte St. Olavsloppet.

Helga har kommet til hektene i Rørvik etter et liv med rus på gata i Oslo Helga Horseng har kommet seg bort fra et liv i rus på gata i Oslo. Og heime i Rørvik har hun funnet en ny mening med livet.

Markerte gammel figurs tilbakekomst på Nærøydagen Bispen endelig tilbake – Det sitret i kroppen da jeg så Bispen tilbake på plassen sin, sier Lars Andreas Sverdrup Liset. Det var han som fant den 500 år gamle figuren.