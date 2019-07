Etter fire år, seks måneder og åtte dager, fikk Edin Duliman (56) telefonen han hadde ventet på: – Vi har funnet en organdonor!

Om bord i ambulanseflyet viser Edin Duliman v-tegnet. Høyt oppe svever han av lykke over at det er funnet en organdonor etter over fire års ventetid.