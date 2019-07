Over halvparten av alle trøndere vet ikke hvor mye strøm de bruker

NAMDALSAVISA

Norske husholdninger er på topplisten over strømforbruk per innbygger i Europa. Og selv om vi også er blant de mest velstående i regionen, opplever mange nordmenn at strømregninga stjeler en betraktelig andel av disponibel inntekt gjennom året. Det bekrefter tallene fra en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Geo, leverandør av smarte energiløsninger.

Å skru av lyset er ikke nok

58 prosent av forbrukerne i Trøndelag oppgir i undersøkelsen at de mener prisen de betaler for strømmen de forbruker er for høy. Samtidig oppgir nesten 89 prosent at de gjør aktive tiltak for å redusere strømforbruket i boligen.

Blant topp tre tiltak i trønderske heimer er å skru av lys i rom man ikke oppholder seg i, vaske fulle oppvask- og vaskemaskiner og å bytte til LED-pærer.

Varmtvann og oppvarming

Men å slå av lyset hjelper lite når rundt 70 prosent av strømmen vi bruker går til varmtvann og oppvarming av boligen.

Varmekabler og panelovner er blant hovedkildene til oppvarming i norske husstander, og da bør forbrukerne se på hvordan man kan styre disse varmekildene på en smartere måte