Savnet kvinne funnet død

STOD: Det forteller operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

Funnet av familie

Det var pårørende som fant kvinnen etter søk på eget initiativ. Binde ble funnet i terrenget i skogen like før halv sju tirsdag kveld. Hun har vært borte siden natt til lørdag 22. juni.

Store styrker søker etter savnet kvinne i Steinkjer Politiet har gått ut med navn og bilde av savnet kvinne.

Mandag kveld for en uke siden ble hun meldt savnet. Da hadde noen sist vært i kontakt med henne på mobilen søndag kveld.

Skal obduseres

Helgetun forteller at dødsfallet blir håndtert som mistenkelig i den forstand at Binde døde ikke langt fra hjemmet, men at det foreløpig ikke mistenkes at det har skjedd noe straffbart.

– Det som nå vil skje, er at kvinnen blir obdusert. Pårørende er varslet, sier Helgetun.

– Vi kommer til å gjøre undersøkelser i saken for å finne ut av hva som har skjedd. Det er hovedprioritet nå, sier Helgetun.