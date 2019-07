Dette har skjedd mens du sov

NAMDALSAVISA

LEVANGER: I Namdalen har det vært rolig i natt, men lenger sør i fylket har det derimot skjedd litt. I Levanger begynte en politibil å brenne. Brannvesenet fikk slukket brannen ganske raskt.

– Vi antar at det skyldes en teknisk feil av noe slag, men vi vet ikke hva, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo.

Nok en regntung dag

Været i dag blir ganske likt det i går, men litt kjøligere. Det vil bli overskyet og regn over hele Namdalen.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Vest og sørvest liten kuling utsatte steder. Regn og regnbyger. Snø over ca. 800-1000 m.

En ny sjanse

I NA kan du i dag lese om Edin Dulimann som etter over fire års ventetid fikk beskjed om at det var funnet en organdonor til ham.

– Må motivere flere ildsjeler til neste år St.Olavslopppet mistet 500 deltakere fra 2018 til 2019. «Lopp-general» Øystein Lunnan mener motiverte lagledere er nøkkelen for å øke deltakelsen igjen.

– Det har tatt meg et helt svangerskap å produsere denne boka Mens de andre barna spilte fotball, skrev Tove-Mari Wester dikt. Læreren hennes fortalte at hun en dag kom til å bli forfatter. Om noen få dager blir boka hennes «Livets poesi» utgitt.