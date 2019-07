Hansens Handel og Camping får skjenkebevilling i sommer

NAMDALSAVISA

BINDAL: Hansens Handel og Camping på Kjelleidet i Bindal får skjenkebevilling for tidsrommet 1. juni til 30. september. Det har et enstemmig kommunestyre i Bindal vedtatt. Bevillinga opphører 30. september 2020, året etter at nytt kommunestyre tiltrer, heter det i vedtaket.