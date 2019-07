NAMDALSAVISA

Det blåser friskt rundt skuespilleren og kunstsamleren Magne Olav Aarsand Brevik. Bindalingen er både gavmild og makter å skape debatt om hvordan kulturbyen Namsos skal framstå på en positiv måte.

Tidligere i sommer tilbød han Nærøy kommune hans innholdsrike og verdifulle kunstsamling. Han ønsker at kunsten skal bli tilgjengelig i et galleri prestegården på Kolvereid. Ordfører Steinar Aspli kastet seg rundt og håper at kommunen skal lykkes med å få til galleriet med kunstskatten. Det vil bli et positivt løft for nye Nærøysund kommune.

En ny kommune ser dagens lys i Namsos når de går sammen med Namdalseid og Fosnes. Aarsand Brevik setter skapet på plass i en kronikk, som først ble publisert i Ytringen. Han mener det er en skam at statuen av forfatter Olav Duun står bortgjemt ved den gamle Fylkesbil-tomta.

Han vil statuen skal komme til sin rett ved at den flyttes til Festplassen. Han argumenterer i friske ordelag, og han har allerede klart å skape en debatt. Den bør fortsette utover høsten.

Statuen ble avduket i 1966 og en må ha respekt for stedsvalget som ble foretatt da. Forfatteren skuer utover sjøvegen til Jøa hvor hans fargerike persongalleri i hans bøker ble formet. Foreløpig foreligger det ikke planer om flytting, men forslaget fra skuespilleren Aarsand Brevik fortjener å bli tatt på alvor.

Festplassen har plass og statuen av Olav Duun fortjener å bli løftet fram mer i lyset enn hva som er tilfelle i dag. Han er en av våre store.