I sin faste spalte «Naturligvis med Magne Olav» i Ytringen skriver Aarsand Brevik i klartekst hva han mener om at namsosingene har gjemt bort statuen av Olav Duun nederst i Havnegata. Han synes det er en skam at ikke forfatteren står på Festplassen. Hva mener du?

I går var jeg i Namsos. Jeg er ofte i Namsos. En fin liten by. Men hver gang irriterer jeg meg over noe... I min alder skal en irritere seg innimellom. En gang skrev jeg et brev til kulturmyndighetene i byen, men fikk aldri noe svar. Jeg prøver meg en siste gang. Skjer det ikke noe nå så tar jeg statuen i egne hender.

For det gjelder nemlig en statue. Den av en av verdens største forfattere. En gang i tiden var kanskje busstasjonen verdens sentrum i Namsos, men den er revet og i krattet ved siden av hvor den sto står Trøndelags store forfatter Olav Duun. Og stirrer rett på Trønderbilene... som kanskje nå heter TTS. Hva vet jeg! Sjåførene er ihvertfall veldig hyggelige. Det vet jeg alt om for jeg er den eneste som reiser med buss. Og betaler bare halvparten av prisen i Trøndelag i motsetning til når jeg busser på den andre siden av fylkesgrensen. Her går det forresten ikke busser lenger. Nok om det; det var Duun.

Flytt mannen til Festplassen for svarte. Der står fra før av en mann med gitar og oppfører seg om han eier byen. Samme mann kan sees – riktignok bare i «bysteformat» hvis man forviller seg inn på kjøpesenteret. Må man en tur dit «dere vet» så kan man også lese noen av vedkommendes gullkorn, pluss andre namsosingers gullkorn på veggen mens man haster til et rom som burde hatt et hjerte på døren.

Eller var det på et annet senter... det går litt surr i min alder. Må man sove over på rockehotellet kan en kose seg med stjerner i gulvet á la Los Angeles og mer eller mindre pinlige sitater og «gullkorn» fra Namsos’ gullrekke av unge(!) menn med gitar.

Mens Olav lurer i buskene – riktignok pyntet på tærne med noen halvvisne blomster som kulturmyndighetene bruker som alibi.

Flytt mannen til Festplassen. Nå! Minn sambygdinger og turister om Jøas og Norges store dikter. La mannen trone over de store festdagene, de folkelige sammenstimlingene og minne hver en «nattlig hundeeier» om at vi har en arv som er i ferd med å gå i glemmeboken.

Rent praktisk skulle det heller ikke være vanskelig å få det til. Det er jo bare å demontere og bruke «vinsjan på kaia».

