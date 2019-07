Gir tilbud for små og store i Namsos lørdag – i tillegg blir det treningsprat med skiess

Vi håper på et par hundre deltakere.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For ta en ekstra titt på bildet som følger denne artikkelen. Det er fra barneløpet i 2005. Bak til venstre på bildet er Petter Northug, som var i Namsos i forbindelse med samling for nordtrønderske juniorer, men som for allmennheten var helt ukjent.