Mens enkelte lag velger å «toppe» laget , er det andre prinsipper som gjelder for Lierne G12 og Grong J15

Lierne G12 tapte 1-25, helt uten sure miner. For her skal alle få spille like mye. – Det handler om å ha med flest mulig, lengst mulig, er både Lierne- og Grong-treneren skjønt enige om.