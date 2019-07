NAMDALSAVISA

NAUSTBUKTA: Eiternes Ved i Naustbukta har fått tilsagn om tilskudd på inntil 50.000 kroner til rydding av gjerdetrase rundt kystlyngheia i Sandvika. Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har vedtatt å gi tilskuddet.

Eiternes Ved har søkt om tilskuddet for innkjøp av utstyr, rydding av trase for gjerde, skog og kratt. Det er også søkt om midler for arbeid med å sette opp gjerde for utgangersau som skal vedlikeholde kulturlandskapet.