Håvard sykler opp Klompen 90 ganger for å bestige Mount Everest i antall høydemeter

NAMSOS: Har du lagt merke til en mann på oransje sykkel som siden tidlig lørdag morgen har syklet runde på runde opp til toppen av Klompen i Namsos? Da har du vært vitne til noe som aldri før har skjedd i Namsos.

Sykelisten Håvard Gullik har nemlig satt seg et hårete mål: I løpet av lørdagen skal 29-åringen sykle opp til toppen av Klompen over 90 ganger.

– Jeg driver og sykler opp og ned da, for å forhåpentligvis komme meg på toppen av Mount Everest i antall høydemeter. Det er et par som har lurt på hva jeg driver med, for å si det sånn, ler hovedpersonen selv.

– Det er hardt, det er det. Heldigvis er det mange plasser jeg kan stoppe og ta en pause en gang i blant, sier 29-åringen lettere andpusten.

Å «Evereste»

Det Håvard driver med kalles for å «Evereste». Det er altså at man sykler opp og ned en bestemt bakke til man har klatret like mange høydemetre som om man skulle til toppen av Mount Everest, som er verdens høyeste fjell.

– Det er noe alle syklister bør ha gjort en gang i løpet av livet, humrer han.

Begynte klokka 06.00

Håvard, som er leder i Namdal Sykkelklubb, forteller at han begynte å sykle klokka 06.00 lørdag morgen og at han trolig blir holdende på hele kvelden.

– Jeg blir nok ikke ferdig før klokka 21.00 i kveld.

Cirka klokka halv tre lørdag passerte han halvveis

– Jeg kjenner at jeg begynner å angre meg litt nå, skal jeg være ærlig. Det svir godt i føttene på veg opp.

Inviterer publikum og syklister

Håvard forteller at han gjerne vil at andre syklister dukker opp for å ta et par runder opp til toppen sammen med han.

- De som har lyst må gjerne komme. Det har vært et par fra klubben som har vært med opp noen runder, forteller han.

Publikum er også velkomne.

- Alle som ønsker å heie meg opp til toppen er hjertelige velkomne. De som har lyst må gjerne ta med boller, kaffe eller noe liggende, humrer han.