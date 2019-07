Slåssing, bortvisning og amper stemning

NAMDALSAVISA

SILDVIKA: Under festivalen i Sildvika ble tre personer bortvist i løpet i fem minutter. Den første, 03.25, ble bortvist for å forhindre at amper stemning mellom vedkommende og noen andre skulle utarte seg. Den neste, 03.28, var en ung mann i slutten av tenårene som hadde urinert mot Grillbua. Sistemann, en mann i midten av 30-åra, ble bortvist 03.30 etter å ha oppført seg utidig og slåss med andre festdeltakere.