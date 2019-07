NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var klokka ti over halv åtte mandag kveld at politiet i Trøndelag rykket ut til meldingen om at det kom svart røyk fra en campingplass på Kolvereid.

Ikke lang tid etter den opprinnelige meldingen kunne politiet derimot konstatere at det slettes ikke var svart røyk på stedet, men havskodde.

Antageligvis hadde havskodda vært svært tykk akkurat da, men uansett er det svært gledelig at det ikke dreide seg om en brann.