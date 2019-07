SinkabergHansen åpner for fritt laksefiske etter noterømning på Oksbåsen i Tosenfjorden

SinkabergHansen åpner for fritt fiske og utlover en saftig dusør for fisken som rømte fra laksenota søndag: - Midt i denne uheldige i hendelsen håper vi at flest mulig vil delta i gjenfangst.