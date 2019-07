Høyretopp på besøk: – Fagmiljøet vi finner i Namdalsregionen er helt spesielt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Sjønæringa, og kunnskapen om å det å produsere mat i havet, er den viktigste informasjonen Norge kommer til å gi verden i framtida. Kystområdene i Namdalen er helt særegen når man ser på det fagmiljøet som finnes her innenfor det området, slo høyrepolitiker og Norges forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, fast.

Tirsdag var nemlig Bakke-Jensen på en real rundtur i Namdalen for å få en smakebit av havbruksnæringa og akvakulturen som finnes ute ved kysten. Ferden begynte med omvisning i Rørvik tirsdag morgen, før turfølget endte sin ferd i Namsos utpå ettermiddagen.

Forsvarsministeren lot seg imponere av lufthavna, ungdommen og næringslivet – Flyplassene i distriktene blir bare viktigere og viktigere. Det er Rørvik lufthavn et bevis på, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Et spesielt fagmiljø

I løpet av sitt Namdalen-besøk var Bakke-Jensen innom flere bedrifter ute ved kysten. De fleste av disse har arbeidsfelt innen oppdretts- og havbruksnæringa, og etter å ha fått sett både oppdretts- og vaksinenæringa la ikke skjul på hvor viktig den jobben som blir gjort er.

– Den jobben som nå gjøres i Namdalen kommer til å bli en viktig del av det å gi verden kunnskapen som trengs for å produsere mat i havet – dette vil bli gaven til verden fra Norge og er av global viktighet, sier han og legger til:

– Det kunnskapsrike fagmiljøet vi finner her i Namdalsregionen med havbruksnæringa, laboratorietjenestene, leverandørindustrien og båtprodusentene er helt spesielt.

Skal utvikles

Derfor poengterer han viktigheten av å videreutvikle denne kunnskapen, og ikke minst ivareta den jobben som gjøres.

– Vi skal utvikle havbruksnæringa og smykke oss med den etterpå. Vi klarer ikke i dag å se hvor viktig dette er for framtida, sa Bakke-Jensen.

Da gjorde det ekstra godt å se at det i tillegg gror godt blant de unge i Namdalen. Flere at bedriftene han besøkte får stadig inn ung arbeidskraft.

– Det gleder med å se at lokale unge mennesker tar utdanning for å være med på denne utviklinga. Det er kjempespennende.

Høydepunktet

Det Bakke-Jensen vil huske som et høydepunkt fra Namdal-besøket er strandrydde-aksjonen i Rørvik.

– Det var flott å se at lokal ungdom får sommerjobb som går ut på å rydde fjæra for søppel – det er et tiltak vi virkelig har behov for. Det hele er finansiert og organisert av oppdrettsnæringa på Rørvik, og det var artig å se at ungdommen tar ansvar, sier han.

– En fantastisk dag

Bakke-Jensen tok seg også tid til å skryte av Namdalen generelt.

– Det har virkelig vært en veldig flott tur. Jeg har hatt en fantastisk fin dag i Namdalen, og det er artig å være til stede for å se de plassene hvor verdiene blir skapt.

Besøksdagen i Namdalen ble avsluttet med sushi på Klompen.

– Jeg har aldri vært i Namsos tidligere, det er veldig fint på toppen her, avsluttet han.