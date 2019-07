Nå skal det bli lettere for namdalingene å bytte fra tog til buss i Steinkjer

Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift, AtB.

AtB har også jobbet for at bussene som ankommer eller reiser fra togstasjonene i større grad skal korrespondere fra 10. august.

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Trønderbilene AS fikk i september 2018 tildelt kontrakten for bussdrift i det meste av det tidligere Nord-Trøndelag. Det innebærer både regionruter, byruter og skoleskyss. Det er også signert avtaler med to operatører av bestillingstransport.