Det blir møte om kunsten til Aarsand Brevik i Oslo

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Etter at det ble kjent at ildsjel Magne Olav Aarsand Brevik ønsker å dele en formidabel kunstskatt med fellesskapet, har det vært flere samtaler mellom kommunen og Aarsand Brevik. Onsdag inviterte ordfører Steinar Aspli til et formelt møte for å diskutere den videre prosessen.