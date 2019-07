Gauken, Harran og Framhug måtte se seg slått av frodig, nordnorsk språkbruk

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Nummeret «Frodig språk», framført av Hanne H. Hansen, slo nemlig knockout på all konkurrenter og ble kåret til publikumsvinner under den andre semifinalen. Dermed er Isbjørnmafian fra Finnmark den andre revygruppa som er klare til den store finalen, etter at Lånkerevyen tok første billett tidligere på dagen.