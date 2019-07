Har tatt åtte år å få realisert, men nå er 45 hyttetomter lagt ut til salgs

NAMDALSAVISA

SKOROVATN: Det sies at den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Omtrent slik ble det for daglig leder i Skorovas Gruber AS, Kurt Berger, som har vært nødt til å vente igjennom åtte år og utallige prosesser før de første hyttetomtene i det gamle gruvesamfunnet Skorovas nå står klare for salg.