Tidligere ordførere forteller: – Dette gjør vi i dag

NAMDALSAVISA

Kari Ystgård (SV), ordfører Namsskogan 2007-2011:

– Ikke stort. Jeg er pensjonist, og det har jeg vært i ett år nå. Jeg sluttet å jobbe som lærer på Namsskogan skole i fjor etter å ha jobbet der i 38 år. Da flyttet jeg til Namsos. Årsaken er at jeg ble litt lei av vinter og snø, gressklipping og vedbæring og slikt. Da fant jeg ut at det ville være lettvint å bo mer sentralt, Mannen min er fra Namsos, så dermed bestemte vi oss for å flytte. Jeg må si at pensjonisttilværelsen er veldig rolig. Jeg lever et godt latmannsliv. På balkongen heime har jeg kjøpt inn et epletre, som jeg sysler litt med. Ellers strikker og leser jeg en del. Til høsten skal jeg hjelpe til litt i valgkampen. Jeg har meldt meg inn i Namsos SV, men foreløpig har jeg ikke engasjert meg så mye der ennå.

Elisabeth Helmersen (Ap), ordfører Leka 1999-2002:

– I år satser jeg på å igjen bli ordfører i Leka – 20 år siden sist jeg hadde vervet. Jeg står oppført på førsteplass for Leka Arbeiderparti. Politikk er noe jeg har holdt på med i en eller annen variant hele livet. Nå jobber jeg som organisasjons- rådgiver i Ap sentralt. For to år siden flyttet jeg fra Steinkjer og tilbake til Leka. Jeg og de andre listekandidatene har en plan for hvordan vi kan bringe Leka opp og fram igjen. Det er mange skyer som truer, spesielt når det kommer til demografien vår. Det er en stadig aldrende befolkning, og folketallet går nedover. Får vi ikke snudd det, er det lite som tyder på at Leka vil klare seg i det lange løp. Vi har lagt en omfattende plan for å rette det opp. Derfor har jeg lyst til å bli ordfører og lede an i det arbeidet.



Karin Nordstad (KrF), ordfører Vikna 2003-2011:

– Akkurat nå sitter jeg foran en pc-skjerm som ansatt i flyktningtjenesten i Grong kommune. Denne jobben synes jeg er fantastisk morsom. Jeg er veldig glad i folk, og dem får en møte i stor grad når en driver med å bosette og følge opp flyktninger. Jeg får møte folk fra andre kulturer og religioner, og jeg lærer mye. Dette er noe jeg har holdt på med siden nyttår. Før den tid, jobbet jeg som kirkeverge i Røyrvik og Namsskogan. Det holdt jeg på med siden jeg sluttet som ordfører, men jeg sa fra meg jobben nå i år. Jeg har bodd i Grong siden 2012.