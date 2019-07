Arven etter Bjørn Kjos

NAMDALSAVISA

Torsdag gikk Bjørn Kjos (72) av som konsernsjef i flyselskapet Norwegian. Han hadde alderen inne og vel så det. Derfor var det ikke uventet at han overlot spakene til andre. Egentlig satt han på overtid for å finne tidspunktet som passet selskapet. Dermed ble det en myk landing.

Norwegian ble egentlig startet i 1993, og Kjos var med fra starten av. Men det var først da Kjos selv tok over ansvaret i 2002 at selskapet fikk vind under vingene. Det hører også med til historien at Norwegian samme år fikk skikkelig drahjelp av Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) sørget nemlig for at det ble forbudt med bonusordninger for flyselskaper her til lands. Slike ordninger favoriserer nemlig de godt etablerte selskapene. Dermed fikk SAS etter hvert en tøff konkurrent i lavprisselskapet Norwegian.

Flyprisene har gjennomgående blitt mye lavere, og Norwegian trafikkerer i dag 500 ruter mellom mer enn 150 destinasjoner. Selskapet lider riktignok av voksesmerter, men det ser snart ut til å være et tilbakelagt ungdomsstadium.

Med sitt brede smil og smittende latter er Bjørn Kjos er en sjarmerende bedriftsleder. Men bak maska er han en tøff forretningsmann som tør å legge seg ut de ansattes fagforeninger. Da framstår han ikke like sjarmerende. Men Norwegian er en internasjonal aktør, og da blir selskapet tvunget til å spille på mange av de samme strengene som konkurrentene. Vi kan like det eller ikke, men luftfarten er i ferd med å havne i skipsfartens kjølvann. Men fagforeningene i det nordiske markedet har forbilledlig vist at det fortsatt er mulig å kjempe for anstendige vilkår i luftfarten.

, sørget for å gjøre flyreiser til allemannseie. Vi kan alle glede oss over at billigere flybilletter enn det som var vanlig for 17 år siden. På den annen side vil mange, på bakgrunn av klimatrusselen, hevde at det er for billig å fly. Bjørn Kjos kan ikke klandres for at flybillettene har blitt for billige. Så lenge Norwegian tjener penger, så er alt OK. Dette er arven etter Bjørn Kjos. Vi vil ikke tilbake til tida da det bare var rikfolk og forretningsmenn som hadde råd til å fly.